Sort of S2 E5 - Surprise !

Diffusé le 16/03/2023

7ven organise un week-end détente pour Sabi, Wolf et Arrow dans son chalet familial mais sa mère, Gaia, investisseuse dans le monde de l’art, débarque par surprise. Imran est retrouvé ivre dans le jardin : il ne supporte plus les choix de vie de sa femme et ses enfants. Henry, qui sèche les cours, surprend une conversation sur la vie amoureuse de Bessy.