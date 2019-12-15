Souviens-toi Épisode 6

Diffusé le 21/01/2018

Belgarde progresse dans l'enquête sur la mort de Lila. Il découvre que sa propre mère, Jocelyne Belgarde, fait un transfert sur son psychiatre, Richard Vasseur, qui n'est autre que le père de Lila. Jocelyne Belgarde tient même un journal de tous leurs rendez-vous, y compris le jour de la mort de l'adolescente. Le journal lui apprend qu'un autre patient, Ferdinand Mesmer, était devenu le confident de Lila. Au même moment, la reconstitution organisée par Belgarde en présence de Madeleine et Marie a l'effet d'une bombe : la petite fille revit violemment le drame…