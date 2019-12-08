Souviens-toi Épisode 1

Diffusé le 07/01/2018

Un couple et leur bébé de 4 mois sont retrouvés assassinés dans leur maison. Seule leur fille de 8 ans, Madeleine, a survécu au massacre. La petite fille, en choc post-traumatique, est totalement mutique. Elle devient alors le seul témoin d'un triple homicide. Belgarde, flic atypique, papa poule de quatre enfants et dont le cinquième est en route, est d'autant plus déterminé à trouver les coupables. Il décide de faire appel à une ancienne pédopsychiatre aux méthodes inhabituelles, Marie Kempf. Marie accepte de s'occuper de Madeleine à une seule condition : qu'il rouvre l'enquête sur la mort de sa fille adolescente, Lila, qui s'est suicidée trois ans plus tôt…