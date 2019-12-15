Souviens-toi Épisode 5

Diffusé le 21/01/2018

Coupini innocenté, Belgarde découvre alors que le père de Madeleine avait décidé de quitter sa femme. Parallèlement, l'enquête sur Lila, la fille de Marie, le mène au frère de son ancien petit copain, Matthieu. Il avoue avoir été le dernier à l'avoir vue avant sa mort. Pendant ce temps, chez lui, l'attitude de Madeleine devient de plus en plus étrange face au nouveau-né de Benoît. Cette plongée au sein de la famille Belgarde fait remonter les souvenirs de la petite fille. La petite Madeleine semble de plus en plus menaçante lorsque la fille de Benoît découvre une arme dans son sac à dos.