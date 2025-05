Spector : meurtre en musique S1 E2 - Triomphe et paranoïa

Diffusé le 21/11/2022

Producteur inventif et mégalomane, Phil Spector révolutionne la musique pop dans les années 60 et 70 avec son "mur du son" symphonique. Mais sa paranoïa et ses excès de violence finissent par nuire à sa carrière.