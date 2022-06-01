SPHÈRE5 Iris Mittenaere : comment les réseaux sociaux ont-ils bouleversé notre relation à l’autre ?

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Iris Mittenaere a vu sa vie basculer lorsqu’elle est devenue Miss France puis Miss Univers. Depuis, elle s’est imposée comme créatrice de contenu, entrepreneure et ambassadrice de grandes marques, dans un univers où les réseaux sociaux façonnent autant les carrières que les relations humaines. Dans cet épisode, Iris revient sur son enfance, le harcèlement scolaire, le choix d’abandonner ses études de dentiste pour tenter l’aventure Miss France, mais aussi sur les coulisses de sa notoriété et la pression liée à l’image.