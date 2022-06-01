SPHÈRE5 Julia de Funès : l’amour est-il compatible avec la liberté ?

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L’amour est-il compatible avec la liberté ? C’est la question qu'Ophélie Meunier et Carole Juge-Llewellyn ont posée à Julia de Funès. Philosophe et essayiste, elle explore depuis plusieurs années les grandes questions qui traversent notre société : liberté, relations humaines et façon de penser. Dans cet épisode consacré à la sphère amour & amitié, elle nous invite à réfléchir à notre manière d’aimer aujourd’hui. Entre autonomie, émancipation et nouvelles formes de couple, elle questionne la fidélité, l’exclusivité, la jalousie et la liberté de l’autre.