SPHÈRE5 Julia de Funès : nos parents font-ils forcément des dégâts ?

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Dans cet épisode consacré à la sphère famille, Julia de Funès nous invite à réfléchir à notre rapport à la transmission, à l’éducation et à l’héritage familial. Entre culpabilité parentale, peur de reproduire les erreurs du passé et nouvelles façons d’envisager la parentalité, elle questionne la responsabilité des parents, le pardon et la manière dont chacun se construit au sein de sa famille. Avec elle, on va parler de l’envie – ou non – d’avoir des enfants, de ce que l’on transmet malgré nous, de l’éducation des garçons aujourd’hui, du pardon envers nos parents, mais aussi de la manière dont la famille évolue et continue de façonner nos vies.