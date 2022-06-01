SPHÈRE5 Silent Jill : a-t-on encore le droit à l’erreur aujourd’hui ?

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Créatrice de contenu suivie par des millions d’abonnés sur les réseaux, entrepreneuse et maman de quatre enfants, Silent Jill partage depuis plusieurs années son quotidien, ses réflexions et ses expériences. À travers ses contenus mais aussi ses livres, elle explore ce qui façonne nos vies : la famille, le couple, la maternité, la spiritualité, la santé mentale, le travail et cette recherche constante d’équilibre entre toutes les facettes de soi. Avec Ophélie Meunier et Carole Juge-Llewellyn, Silent Jill parle de la pression de réussir, de la place qu’on laisse à ses propres besoins et de la façon dont on construit son équilibre entre vie personnelle, famille et ambitions.