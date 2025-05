Splendeur et influence Épisode 7

Splendeur et influence est en nomination au gala Participas. Les influenceurs vivront la fébrilité et l’excitation de défiler sur le tapis rouge, de côtoyer les gens du milieu, de répondre aux questions des journalistes et de poser pour les photographes. Nos influenceurs seront-ils consacrés mégastars devant la crème de l’industrie du spectacle?