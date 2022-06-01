Squats & conflits : sortir du cauchemar Émission 1

Yann Collet est délogeur de squatteurs. Avec Théo, son associé, ils se rendent à Nîmes pour aider Marie-José et Michel. Depuis un an et demi, leur appartement mis en location est occupé illégalement. Vont-ils réussir à entrer dans le logement ? Et surtout dans quel état vont-ils le trouver ? Régler un litige sans passer par le tribunal, c’est le rôle de conciliateurs comme Claude Dubernet et Jean-Louis Picano. Moïse a fait appel à Claude. Depuis des mois, il vit dans la poussière. Son voisin est entrepreneur et déverse chaque jour des tonnes de gravats de chantiers sur le terrain qui jouxte sa maison. La conciliatrice parviendra-t-elle à trouver un accord entre les deux hommes ? Jean-Louis va tenter d’apaiser les tensions entre Mickaël et son voisin. Depuis des mois, le dialogue est rompu à cause d’une clôture mal placée… Aurore Lérisson est huissière. Elle est venue prêter main forte à Marine et Geoffroy : ils vivent en location dans un appartement neuf mais insalubre car rempli de moisissures. Le bailleur ne veut rien entendre depuis des mois. Aurore va tout tenter pour sortir le jeune couple de l’impasse.