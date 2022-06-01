Squats & conflits : sortir du cauchemar Émission 2

Yann et Théo s’attèlent à un dossier épineux. En 2020, ils ont racheté un appartement squatté. Depuis, impossible de faire partir l’occupant. Malgré plusieurs tentatives et des coups de pression, nos délogeurs de squatteurs n’ont pas d’autre choix que de faire intervenir la police. Jean-Louis Picano, conciliateur, s’est rendu à 120km de chez lui pour un gros dossier : Sylvie se plaint de son artisan qui n’a, selon elle, pas respecté le devis qu’elle a signé. Professionnel peu scrupuleux ou client de mauvaise foi ? Un matin, Patrice a découvert que son voisin avait construit une fenêtre sans lui demander son autorisation. Il a d’abord voulu régler la situation lui-même mais s’est retrouvé confronté à un mur. Il décide donc de faire appel à Claude Dubernet. Parviendra-t-elle à rétablir le dialogue entre les deux hommes ? Farah est médiatrice de nuit à Rennes. Avec ses collègues Romain et Mamadou, elle parcourt les quartiers sensibles pour régler les litiges du quotidien : problèmes de voisinage, cage d’escalier souillée, sans-abris endormis dans le bâtiment… Sa bienveillance et son professionnalisme lui permettent de venir à bout de beaucoup de problèmes.