Squats & conflits : sortir du cauchemar Émission 3

Yann et Théo, les délogeurs de squatteurs, espèrent réussir à récupérer une maison occupée après 3 ans de procédures. Mais les deux hommes croulent sous les demandes de propriétaires en détresse : ils sont passés de 40 demandes par mois à plus de 100 ! Il a fallu recruter un nouveau binôme : Antoine, le fils de Yann, et Alfredo. Ensemble, ils vont devoir gérer une histoire de squat qui dure depuis… 28 ans ! Jean-Luc Devignes est conciliateur dans les Hauts-de-France. Aujourd’hui, il reçoit Laurent : sa clôture a été endommagée par la chute d’arbres appartenant à sa voisine. Il demande une indemnisation pour tout reconstruire. Si en apparence l’histoire parait simple, l’ancien avocat va se rendre compte que les torts seraient partagés. Réussira-t-il à faire entendre raison aux deux parties ? À Rennes, Farah et son équipe de médiateurs des quartiers ont deux grosses affaires à gérer : déloger de jeunes mineurs qui se sont installés au pied d’un immeuble et convaincre un voisin excédé par les vols de vélos de ne pas faire justice lui-même… Claude Dubernet est conciliatrice dans le sud de la France. Elle a accepté une mission compliquée : rétablir le dialogue entre deux voisins qui ne se parlent plus depuis plus de 20 ans pour un droit de passage qui n’a pas été enregistré chez le notaire !