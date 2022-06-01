Squats & conflits : sortir du cauchemar Émission 4

Yann et Téo, les délogeurs de squatteurs, vont tenter de solutionner une situation urgente : aider Sébastien, qui dort dans sa voiture depuis plusieurs mois, à récupérer son logement squatté ! Mais ils vont vite déchanter car l’appartement occupé illégalement est dans un état d’insalubrité totale. Maître Lhérisson, huissier de justice, a rendez-vous avec une propriétaire qui a fait refaire la façade de sa maison pour un total de 20 000 euros il y a deux ans. Problème : peu de temps après le départ des ouvriers, la façade blanche est devenue verte car elle n’est pas étanche. Il va falloir réussir à convaincre l’entrepreneur de reprendre les travaux. À Rennes, Farah, médiatrice des quartiers, va devoir intervenir pour faire comprendre à un locataire que ses voisins ne supportent plus ses nuisances sonores : il écoute de la musique à fond toute la journée et n’a pas l’intention de changer ses habitudes… Dans les Hauts-de-France, Jean-Luc Devignes, conciliateur de justice, va tenter de réconcilier deux voisins qui se déchirent pour des arbustes qui abîment la clôture située entre leurs jardins.