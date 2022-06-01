Squats & conflits : sortir du cauchemar Émission 5

À Champigny-sur-Marne, Yann et Téo, les délogeurs de squatteurs, découvrent que plusieurs logements d’une seule et même rue sont squattés ! Ils vont tenter de racheter une des maisons occupées. Dans les Hauts-de-France, Jean-Luc Devignes, conciliateur de justice, va tenter de résoudre un litige entre deux résidents : un propriétaire prétend que les arbres de sa voisine ont endommagé sa clôture. Jessica Mourer, huissière de justice, va devoir intervenir dans une affaire délicate : tenter de faire entendre raison à une femme âgée qui occupe illégalement deux logements sociaux. Djemi Drici, le médiateur civil, devra résoudre un litige entre deux voisins qui se déchirent pour une affaire de cadastre mal enregistré. Il va également tenter d’apaiser les tensions entre un propriétaire et des locataires pour des impayés.