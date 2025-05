Stargate universe S1 E20 - Pris d'assaut (2/2)

Lire la vidéo

Diffusé le 04/04/2012

L'Alliance luxienne a envahi le Destinée en passant par la Porte des étoiles, faisant des otages et des morts dans les deux camps. Seuls Chloe et Eli sont libres et cachés dans une partie du vaisseau.