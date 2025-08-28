Stars 80 vs stars 90 : la grande battle Partie 1

Diffusé le 07/06/2025

C'est la grande fête des années 80 et des années 90 ! Depuis la Décathlon Arena de Lille, ce spectacle proposera une véritable immersion dans deux décennies mythiques, où les plus grandes stars des années 80 et 90 s’affronteront dans des battles musicales scénarisées autour de thèmes incontournables tels que « Disco Dance » ou « Girls Power »... Le public revivra en live les tubes emblématiques de ces années, interprétés par leurs artistes originaux, avec également des hommages aux figures incontournables de ces époques.