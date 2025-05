Stop aux violences intrafamiliales - le débat Stop aux violences intrafamiliales - le débat

Diffusé le 20/11/2024

Anaïs Bouton présente un débat sur les violences intrafamiliales à l'occasion de la Journée mondiale de l’enfance. Un sujet poignant qui touche des milliers de familles en France, où l'enfermement et le silence aggravent souvent la situation. Experts et témoins viendront échanger pour mieux comprendre ce fléau et ouvrir des pistes de solutions concrètes pour ces familles.