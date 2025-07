Storage Wars France : enchères surprises Épisode 4

Un box d'une grande valeur fera le bonheur d'un de nos acheteurs aujourd'hui… Pas facile pourtant de démasquer cette mine d'or derrière de vieux meubles et autres objets sans valeurs. La tension va monter d'un cran au cours des ventes, notamment avec nos deux acolytes Jean-Pierre et Gilles qui se feront des ennemis et qui ne lâcheront rien pour obtenir ce qu'ils veulent… Gare tout de même au déterminé et expert, Julien. Alors quel acheteur fera la meilleure affaire ?