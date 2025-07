Storage Wars France : enchères surprises Épisode 1

Des box remplis d'objets, cinq minutes pour en estimer la valeur et huit acheteurs prêts à en découdre. C'est la guerre des enchères ! Nos acheteurs sont des rois de la revente d'objets : brocanteur, antiquaire, chineur, marchand ou spécialiste de l'import-export, ce sont les meilleurs pour repérer les trésors qui se cachent au fond des garde-meubles et les revendre au meilleur prix. Qui saura déceler des objets aussi rares qu'une guitare électrique, une tête de requin ou encore de vieux jeux de société aux valeurs inespérées ? À la fin de la journée il n'y a qu'un seul gagnant, celui qui aura eu l'audace de prendre des risques, et aura finalement fait le plus de bénéfices !