Storage Wars France : enchères surprises Épisode 2

Nos huit experts vont tomber sur un box mystère contenant des palettes, et pas un indice de plus ! Les vrais joueurs vont se révéler. Qui de Jean-Pierre, Gilles, Jean Louis, Toufik, Diane, Alexandra, Jérémie ou Julien fera la meilleure estimation au risque de tout perdre ? Et lequel aura réussi à dénicher un vieux gramophone datant de 1910 ? Attention aux surprises et place ensuite aux expertises !