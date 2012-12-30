Stuart Little Stuart Little

Diffusé le 01/01/2012

Snowbell le chat n'en croit pas ses vibrisses. Le nouveau venu dans la famille Little n'est rien moins qu'une souris prénommée Stuart. Le petit animal trouve bientôt sa place entre les jouets de George, le jeune fils, et les dangers de la maison. Pourtant, malgré sa gentillesse, Stuart n'arrive pas à séduire définitivement George, qui a du mal à admettre qu'une souris puisse être son frère, jusqu'au jour où Stuart a l'occasion de prouver sa bravoure. C'est alors au tour de Snowbell de sombrer dans la jalousie...