Supa Strikas Le champ de vision

Lire la vidéo

Personne ne touche les lunettes d'El Matador, d'accord ?! Et quand quelqu'un les touche, les conséquences sont extrêmes ... dans ce cas pour El Matador et ses coéquipiers, parce que c'est Toni Vern qui les touche. Ninjas, OVNIS, zombies et un T-Re...