Supa Strikas Vision d'avant-match

Lire la vidéo

Supa Strikas prend l'équipe la plus bizarre de Super League, Grimm FC. Mais cette rencontre est encore plus étrange que d'habitude: le capitaine de Grimm, Vladimir Savich, prédit tous les mouvements de Supa Strikas, sait où chaque passe va et voit...