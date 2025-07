Super Wings La danse des parapluies

Lire la vidéo

Jett arrive à Londres sous la pluie et apporte un ours en peluche à Cecily. Ils prennent l'ours et un parapluie et sortent pour jouer. Le vent emporte l'ours qui retombe sur une foule de gens avec des parapluies. Jérôme mène un numéro de danse qui...