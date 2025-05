Supercopter S2 E11 - La villa dans le désert

Diffusé le 08/05/2013

Sam Kowal loue des avions et des hélicoptères non loin de chez Santini. Il demande à ce dernier et à Hawke de prendre des photos aériennes très précises à sa place, sur l'un de ses appareils. Entre-temps, sur une piste déserte, un jet atterrit et son passager, Langhorn, un patron de la pègre recherché par la police, monte dans une limousine qui l'emmène dans la propriété d'un ancien parlementaire. Très sceptiques, Hawke et Santini exécutent leur mission...