Supercopter S2 E17 - La vengeance

Diffusé le 16/05/2013

Sarah veut venger l'assassinat de son père qui suivait les traces du criminel nazi Helmut Kruger, à présent retranché dans sa forteresse du Paraguay. Convaincue que seul Supercopter réussira à déjouer la défense de Kruger, Sarah persuade Hawke et Santini de l'aider. Bravant l'interdiction d'Archangel, Hawke et Santini vont risquer leur vie et leur précieux hélicoptère...