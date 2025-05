Supercopter S2 E20 - Espoirs déçus

Diffusé le 21/05/2013

Mason et Klein comptent sur une prime de départ en retraite pour monter une petite affaire au Mexique. Quand Klein apprend que les employés temporaires de leur société, dont les activités sont couvertes par le secret militaire, n'ont pas droit à la prime, il entre dans une colère folle et meurt d'un infarctus. Mason, bouleversé par la mort de son copain et révolté par l'injustice subie, fait sauter un des bâtiments de la société et disparaît...