Supercopter S2 E22 - Soif d'aventure

Diffusé le 23/05/2013

Caitlin accompagne quatre étudiants et un archéologue en Amérique Centrale sur un site Maya. Mais leur guide les remet aux mains d'un leader de la guerilla, le colonel Alzar, et leur situation s'aggrave encore plus lorsque la cupidité de l'archéologue est découverte. Archangel charge Hawke de récupérer les étudiants et Caitlin dans la jungle...