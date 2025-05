Supercopter S2 E3 - Le spectre de Charles-Henri Moffet

Lire la vidéo

Diffusé le 24/06/2023

Le fantôme de Moffet, l'inventeur génial et fou de Supercopter, revient hanter dangereusement Santini et Hawke. Lorsqu'ils sont aux commandes, l'ordinateur de l'hélicoptère bloque toutes leurs manœuvres et réussit même à déclencher les systèmes de défense des avions amis qui approchent. Les deux hommes doivent partir incessamment en mission derrière « le rideau de fer »...