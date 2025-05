Supercopter S2 E5 - La chasse à l'homme

Diffusé le 30/04/2013

Au retour d'une mission, Supercopter est dans un triste état et nécessite d'importantes réparations. Hawke et Santini, de leur côté, reçoivent la visite d'une délégation d'hommes d'affaires tirés à quatre épingles : ils sont prêts à louer, à prix d'or, des appareils à la Santini Air, pour le compte d'un riche industriel. Santini est d'accord. Il pourrait ainsi payer toutes les réparations dont Supercopter a besoin. Hawke est plus méfiant...