Supercopter S2 E7 - Opération suicide

Durant le tournage d'un film, Hawke et Santini ratent une cascade à bord d'un vieux coucou et se retrouvent à l'hôpital. Si Hawke s'en sort avec des égratignures et un bras démis, Santini, lui, est gravement blessé. Entre temps, en Allemagne de l'Est, leur ami, l'agent Archangel, est retenu prisonnier par le docteur Kruger pour le compte du KGB. Hawke sait qu'il ne peut piloter Supercopter seul. Il va utiliser l'intelligence de Santini et les bras de Caitlin pour pénétrer en Allemagne...