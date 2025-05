Supercopter S3 E1 - Jeu truqué

John Bradford Horn est un exécrable et dangereux milliardaire qui se croit tout permis. Il a décidé de prendre possession de Supercopter et... des deux hommes, seuls capables de piloter le super-engin : Hawke et Santini. Pour parvenir à ses fins, Horn va jusqu'à utiliser les services d'une certaine Angelica ainsi que sa milice privée pour kidnapper Hawke et le forcer à accepter sa proposition...