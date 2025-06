Supercopter S3 E17 - La cible

Diffusé le 12/06/2013

Caitlin réunit quelques amis et anciens élèves sur un paquebot à quai mais des truands s'invitent à la réception et prennent l'assistance en otage. Hawke et Santini tentent de monter à bord pendant qu’Archangel entre en contact avec le chef pour le raisonner...