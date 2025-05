Supercopter S3 E6 - Le fil d'Ariane

Diffusé le 31/05/2013

Tracy Cooper et ses hommes sautent en parachute sur les terres de la Maxitech Corporation, une société ultra protégée. Ils réussissent à éviter le service de sécurité de la firme et se frayent un passage jusqu'à la chambre forte où ils dérobent un container. Dans ce container se trouvent plus de 200 détonateurs thermonucléaires...