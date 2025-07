Supercopter S4 E22 - Réseau d'opium

Lire la vidéo

Diffusé le 31/07/2013

Mike fait la connaissance de Curtis, l'un des plus importants trafiquants d'opium au monde et ancien commandant de St John pendant la guerre du Vietnam. Mike parvient à prendre des photos des transactions frauduleuses de Curtis et les remet à St John pour le neutraliser.