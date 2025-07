SuperThings - Kazoom Power - Les super héros de Kaboom City La base nous appartient

Déguisés en Robotoxiques, Kai et Multi parviennent à s'introduire dans la base pour désactiver le système de défense et permettre à Enigma de reprendre le contrôle. Mais leur mission tourne au vinaigre : Kid Fury surgit et les affronte. Le duel en...