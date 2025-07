SuperThings - Kazoom Power - Les super héros de Kaboom City La revanche du popcorn

Lire la vidéo

Alors que Kai et Finn tentent de profiter d'un film au cinéma, un vilain mécontent des popcorns déclenche une bataille explosive. Entre combats et effondrement de salle, les Kazoom Kids doivent une fois de plus sauver la situation… avec du popcorn...