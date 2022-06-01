Sur la route avec Matt Pokora Émission 1

Matt Pokora et Marin, Cyril, Théo, Jeanne, Laurène et Loéline, six jeunes adultes avec trisomie 21, embarquent pour un road trip à travers le Québec. Dès les premiers kilomètres, le voyage bouscule les idées reçues : les compagnons de voyage de Matt travaillent, vivent seuls, voyagent et s'engagent dans l'aventure sans appréhension, y compris face au risque. Les premières activités révèlent une autonomie réelle et une énergie de groupe immédiate. Une première zone de frottement apparaît pourtant : tout est pris au premier degré, sans ironie ni distance, provoquant des incompréhensions. Matt comprend alors que son réflexe de protection est inutile. Ce road trip ne sera pas une aventure à encadrer, mais une expérience à vivre à leur rythme, en les suivant.