Sur la route avec Matt Pokora Émission 3

L'aventure prend une autre dimension lorsque surgissent les premières inquiétudes. Expressions de besoins affectifs, fatigue, vulnérabilités physiques et émotionnelles rappellent que l'autonomie n'efface pas les fragilités. Matt Pokora découvre ce que signifie réellement être responsable d'eux, humainement et émotionnellement. Les liens se resserrent, les confidences émergent et les premières relations affectives prennent forme. La route devient plus intime, plus profonde, et engage chacun bien au-delà du voyage.