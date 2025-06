Swimming with sharks S1 E4 - Chapitre quatre

Diffusé le 15/07/2024

Après une fausse couche, Joyce, bouleversée, invite Lou dans sa résidence secondaire à Malibu, où leur relation devient plus personnelle. Chargé d’acheter de la nourriture pour le chien de Joyce, Travis bâcle cette tâche et se retrouve à la porte sans ménagement. Lou savoure son nouveau pouvoir et fait chanter Redmond pour faire valoir les choix artistiques de Joyce.