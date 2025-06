Swimming with sharks S1 E6 - Chapitre six

Lire la vidéo

Diffusé le 15/07/2024

Lou est contrainte de prendre la fuite et rend une visite surprise à Redmond, avant de disparaître lors d'une nuit d'orage ; le traumatisme de son enfance refait surface. Après plusieurs mois, alors qu’elle revient pour assister à la première du film et au triomphe qu'elle a orchestré, elle confronte Joyce et Miles…