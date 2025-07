Sydney Fox, l'aventurière S1 E12 - Le sarcophage de jade

Diffusé le 16/04/2012

Sydney et Nigel se rendent en Alaska afin d'enquêter sur un sarcophage en jade rejeté sur le rivage, à plus de 5 000 kilomètres de sa terre d'origine, et près de 3 000 ans après sa disparition. Deux anciens prétendants de Sydney sont aussi à la recherche de la relique…