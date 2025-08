Sydney Fox, l'aventurière S2 E22 - La légende du loup-garou

Diffusé le 07/05/2012

Vladimir Bugos appelle Sydney Fox pour lui annoncer qu'il a trouvé le Faucon doré de Maribor, disparu depuis 1711. Sydney et Nigel se rendent en Europe de l'Est pour en savoir plus, mais à leur arrivée, ils apprennent que Bugos a disparu. Ils partent à sa recherche...