Taffy Le concours

Diffusé le 26/01/2019

Mme Millesous inscrit Taffy au concours du plus beau chat du monde. Bentley jubile : le jury verra sûrement qu'il n'est qu'un raton laveur. Taffy n'échappe pas à l'entraînement douloureux que lui fait subir Binikos, assisté d'un Bentley qui en rajoute dans l'humiliation. Et quand arrive le concours, le stress est à son comble. M. Delahaute va voir l'arnaque ! Mais... non. Contre toute attente, Taffy raffle les premiers prix. Et c'est maintenant Bentley qui est inscrit à un concours canin.