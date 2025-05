Tattoo confessions S3 E1 - Regrets et moqueries

Diffusé le 28/05/2024

Cassandra et Clarysse confient avec ironie avoir quelques regrets sur le peu de tatouages qu’elles ont. Elles n’hésitent pas non plus à faire preuve de sarcasme lorsqu’il s’agit de commenter les nombreux tatouages de Gabriel.