Tattoo confessions S3 E3 - Détatouage

Diffusé le 28/05/2024

On ne connaît toujours pas la nature de la relation entre Ludivine et Vincent, mais nous allons en revanche tout savoir sur leurs tatouages. De son côté Beverly, s’épanche sur ses plus grands regrets, mais toujours avec le sourire !