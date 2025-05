Tattoo confessions S3 E6 - Symbolique

Lire la vidéo

Diffusé le 28/05/2024

Jade et Stéphane, amoureux et parents soudés, se confient sur ce qui a marqué leur vie et ce qu'ils ont voulu graver sur leur peau à tout jamais. Ils seront aux côtés du Québécois et mentaliste, Antoine.