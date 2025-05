T'Choupi à l'école C'est pas du jeu

T'choupi, Lalou et Louis découvrent le jeu du croquet avec Anna. Mais Louis n'est pas doué et rate sans arrêt. Alors, il fait exprès de jouer dès que ses copains ont le dos tourné. Et comme magie, il réussit tous ses coups ! Pas dupe, T'choupi com...