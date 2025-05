T'Choupi à l'école Deux anniversaires deux gâteaux

C'est aujourd'hui l'anniversaire de T'choupi ! Mais pas que : c'est aussi celui de Louis ! Au programme, un atelier cuisine avec, non pas un, mais deux gâteaux en préparation, et deux équipes, et deux adultes motivées, qui vont montrer aux élèves ...